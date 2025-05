Grijze week op komst, maar de zon laat zich af en toe zien

De zondag doet zijn naam deze ochtend geen eer aan: het is overal bewolkt en het regent in het hele land. Later in de ochtend wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon door. In de middag zal de zon af en toe schijnen en komen er in het oosten nog enkele buien voor.

Later in de middag wordt het in het westen droog met steeds meer zon, vooral langs de kust. De wind is matig, maar aan zee waait het wat harder. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Zondagavond trekken de laatste buien weg naar Duitsland en klaart het mooi op. De wind gaat afnemen. In de nacht is er nog een enkel buitje mogelijk. Het koelt af naar 7 tot 12 graden.

Van zon naar regen

Maandag wordt een prima dag met flink wat zon, vooral aan zee. In het binnenland ontstaan wat meer stapelwolken. Er kan hier en daar een bui vallen. Met een stevige wind wordt het het 16 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 graden in het zuiden.

Dinsdag is er veel minder ruimte voor de zon en valt af en toe regen. De meeste neerslag valt echter in de nacht en avond. Het wordt maximaal 16 tot 20 graden.

Woensdag belooft een natte dag te worden met in de nacht en ochtend veel regen. In de middag blijven een paar stevige buien over. Het zal flink waaien. Koud wordt het dan weer niet, met temperaturen van 17 à 20 graden.

Hemelvaartsdag

Voor donderdag (Hemelvaartsdag) ziet het er niet goed uit voor de dauwtrappers. Juist in de ochtend valt er veel regen. In de middag wordt het droger en steeds zonniger, vooral in de kustprovincies. Het waait stevig en het zal tussen de 16 en 20 graden worden.