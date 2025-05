Even doorbijten: komende dagen wisselen zon, wolken en regen elkaar af

We zouden door de hoge temperaturen en de stralende zon van de afgelopen maand haast vergeten dat het weer er ook anders uit kan zien. Toch hebben we de afgelopen dagen ervaren dat het ook nog kan regenen, en dit weerbeeld houdt de komende dagen aan. Zon en wolken wisselen elkaar de komende tijd af. Bij de start van het weekend kan een enkele bui vallen, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Vanuit het westen raakt het zaterdag al snel bewolkt en later in de ochtend kan het daar al gaan regenen. In de middag is ook het oosten aan de beurt. Later op de dag wordt het in het zuidwesten droog en kan daar weer de zon doorbreken. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 14 tot 18 graden.

In de nacht gaat het overal weer flink regenen, en dat houdt ook de rest van het weekend aan. Zondag start de dag namelijk bewolkt met flink wat buien. In het oosten kan daarbij onweer voorkomen. In de middag breekt de zon door, maar blijven er buien overtrekken. Met 16 tot 20 graden is het wel vrij warm, maar er waait wel een stevige zuidwestenwind.

Lees ook: Na kurkdroge lente kunnen we ons opmaken voor periode met buien

Droog Hemelvaartsweekend

Maandag is er flink wat ruimte voor de zon en waait het ook iets minder hard uit het zuidwesten. Wel ontstaan stapelwolken en is er in het oosten kans op een bui. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden.

De rest van de week blijft het wisselvallig met zo nu en dan buien die overtrekken, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. Dinsdag en woensdag lijken natte dagen te worden en met 16 tot 20 graden is het aan de frisse kant. In het lange Hemelvaartsweekend lijkt het wat droger te worden met meer ruimte voor de zon. Ook zijn er aanwijzingen dat de temperatuur weer iets omhoog gaat, tot boven 20 graden.