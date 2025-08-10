Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zomerweer houdt aan, maar het wordt nóg tropischer

Weerbericht

Vandaag, 10:28

Link gekopieerd

Wie dacht dat de zomer op het einde liep heeft het mis. Komende week krijgen we te maken met tropische temperaturen, in het zuiden kan het maar liefst 34 graden worden.

Deze zondag moeten we het eerst nog even doen met stapelwolken, maar die maken gedurende de dag plaats voor de zon. In het noordwesten wordt het zo’n 22 graden, maar in het zuidoosten tikt het kwik al de 27 graden aan. Het blijft overal droog en met een zwakke tot matige noordwestenwind is het heerlijk zomerweer.

's Avonds en 's nachts is het grotendeels helder. In het noordoosten kan er een mistbank ontstaan. De temperatuur zakt daar naar zo’n 7 graden, terwijl het aan zee en in het zuiden met 13 à 14 graden zachter blijft.

Tropisch weer onderweg

Maandag is er nog meer ruimte voor zon. Alleen in het noorden komen er wat sluierwolken voorbij. De temperatuur loopt flink op: van 24 graden op de in de kop van Noord-Holland en op de Wadden tot mogelijk 30 graden in het zuiden van het land. De zwakke wind draait uit naar een oost tot noordoostelijke richting.

En dan wordt het pas echt warm: dinsdag en woensdag kunnen we op steeds meer plekken tropische temperaturen verwachten, met in het zuiden lokaal zelfs 34 graden. Aan zee blijft het iets koeler, met temperaturen onder de 30 graden. Donderdag is er kans op enkele regen -of onweersbuien, maar op de meeste plekken blijft het droog. Later in de week zakt de tempratuur iets naar beneden, maar blijft het kwik boven de 25 graden in de middag.

Lees ook

Kijk uit in Katwijk: de rode vlag hangt niet voor niets bij zee
Kijk uit in Katwijk: de rode vlag hangt niet voor niets bij zee
Het weer in Europa deze week: zinderend heet, temperaturen tot 40 graden
Het weer in Europa deze week: zinderend heet, temperaturen tot 40 graden
Adults‑only vakanties in opkomst: 'Eindelijk rust!'
Adults‑only vakanties in opkomst: 'Eindelijk rust!'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.