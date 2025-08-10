Zomerweer houdt aan, maar het wordt nóg tropischer

Wie dacht dat de zomer op het einde liep heeft het mis. Komende week krijgen we te maken met tropische temperaturen, in het zuiden kan het maar liefst 34 graden worden.

Deze zondag moeten we het eerst nog even doen met stapelwolken, maar die maken gedurende de dag plaats voor de zon. In het noordwesten wordt het zo’n 22 graden, maar in het zuidoosten tikt het kwik al de 27 graden aan. Het blijft overal droog en met een zwakke tot matige noordwestenwind is het heerlijk zomerweer.

's Avonds en 's nachts is het grotendeels helder. In het noordoosten kan er een mistbank ontstaan. De temperatuur zakt daar naar zo’n 7 graden, terwijl het aan zee en in het zuiden met 13 à 14 graden zachter blijft.

Tropisch weer onderweg

Maandag is er nog meer ruimte voor zon. Alleen in het noorden komen er wat sluierwolken voorbij. De temperatuur loopt flink op: van 24 graden op de in de kop van Noord-Holland en op de Wadden tot mogelijk 30 graden in het zuiden van het land. De zwakke wind draait uit naar een oost tot noordoostelijke richting.

En dan wordt het pas echt warm: dinsdag en woensdag kunnen we op steeds meer plekken tropische temperaturen verwachten, met in het zuiden lokaal zelfs 34 graden. Aan zee blijft het iets koeler, met temperaturen onder de 30 graden. Donderdag is er kans op enkele regen -of onweersbuien, maar op de meeste plekken blijft het droog. Later in de week zakt de tempratuur iets naar beneden, maar blijft het kwik boven de 25 graden in de middag.