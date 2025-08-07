Het weer in Europa deze week: zinderend heet, temperaturen tot 40 graden

Hoe wordt het weer in jouw vakantieland? Je leest het hier. Vakantiegangers in Zuid-Europa krijgen te maken met temperaturen tot 40 graden.

Volgens weerbureau Weeronline is de kans hierop het grootst in het zuiden van Frankrijk en delen van Portugal en Spanje. In Griekenland, Italië en Turkije wordt het met waarden tussen 32 en 37 graden iets minder warm, al kan het kwik komend weekend aan de Turkse westkust ook de 40 graden bereiken.

Ben je benieuwd naar het weerbericht in Nederland? Bekijk dan de video boven dit artikel.

Het warme weer in Zuid-Europa bouwt de komende dagen langzaam op. Vooral vanaf het weekend kan het regionaal zinderend heet worden.

Elders in Europa blijven de temperaturen milder. In Duitsland is het weer aanvankelijk wisselvallig. In het weekend stijgt het kwik in Zuid-Duitsland naar 30 tot 32 graden, terwijl het in het noorden tussen de 24 en 26 graden wordt. In Noorwegen blijft het voorlopig regenen. In Zweden klaart het dit weekend na een wisselvallige periode weer op. Voor Göteborg wordt 21 graden voorspeld, in hoofdstad Stockholm wordt het zo'n 2 graden warmer.

ANP