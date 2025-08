Pas op: deze week flitsmarathon in veel Europese landen

Wie deze week met de auto onderweg is, moet extra goed op de snelheid letten. Van 4 tot en met 10 augustus is er in veel Europese landen weer een zogeheten flitsmarathon. Daarbij controleren agenten strenger dan normaal op snelheid. De actie is bedoeld om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Ook in Nederland staan extra flitsers langs de weg, maar dat geldt net zo goed voor andere populaire vakantielanden als Duitsland en België. Daar zijn de controles net zo streng. Tijdens de actieweek is er een dag dat er 24-uur lang intensiever op snelheid wordt gecontroleerd.

Achter de flitsmarathon zit Roadpol, een netwerk van 29 Europese politiekorpsen. Jaarlijks houden zij meerdere van dit soort actieweken, waarbij hardrijders aangepakt worden. De eerste flitsweek van dit jaar was al in april, deze week is de tweede.

Wie deze zomer met de auto op vakantie gaat, doet er dus goed aan zijn snelheid extra in de gaten te houden.