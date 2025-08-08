Terug

Kijk uit in Katwijk: de rode vlag hangt niet voor niets bij zee

Vandaag, 17:54

Een rode vlag bij zee, die hangt er niet voor niets. Toch proberen sommige strandgasten het toch nog: even een duik in zee, "een beetje stroming doet mij niks". Totdat je door de reddingsbrigade het strand op getrokken moet worden. In Katwijk, maar ook Scheveningen, komt het de laatste weken vaker voor, ondanks de waarschuwingen. Opletten geblazen dus, zeker nu het weer mooier weer gaat worden.

Iedere ochtend springen twee of meer medewerkers van de Katwijkse Reddingsbrigade zelf het water in. En het zijn uiteraard goedgetrainde strandwachten, die kijken hoe de zee die dag is.

"Onze mensen zijn daar speciaal voor getraind en doen dat ik koppels, een soort buddysysteem. Daar laten we van afhangen of het een rode vlag of niet gaat worden. En later op de dag doen we steekproeven en passen we aan, indien nodig", legt Rommert Blankert van de reddingsbrigade uit.

Rode vlag onbekend?

Afgelopen weken zijn er meerdere incidenten geweest, ondanks de rode vlag. En het klinkt misschien gek, maar het slechtere weer zorgt vaker voor gevaarlijke situaties dan als het volop zonnig, windstil en achterin de 20 graden is. "Maar sommige mensen nemen het niet serieus. Het gaat dan om mensen die niet zo vaak op het strand komen, maar een paar keer per jaar ofzo. Die kennen de vlag bijvoorbeeld niet."

Ze hebben er dus maar de handen vol aan. Hoe is het nou om zo'n redding te doen? Je ziet het in de video bovenaan!

