Adults‑only vakanties in opkomst: 'Eindelijk rust!'

Mogen jonge kinderen niet mee op vakantie? Deze discussie werd afgelopen week op sociale media gevoerd na een oproep van Jort Kelder bij Omroep WNL om jonge kinderen uit vliegtuigen te weren. Maar de behoefte aan plekken zonder jengelende kinderen bestaat al langer: niet alleen in vliegtuigen, ook restaurants, hotels en campings. Steeds meer volwassenen boeken daarom vakanties zonder kinderen.

Camping Duinhoeve in Nederland biedt al ruim 25 jaar alleen plaatsen voor volwassenen. Eigenaresse Nellie Pot vertelt dat er soms wrevel ontstaat als mensen ontdekken dat kinderen niet welkom zijn. "Het staat gewoon op onze site, maar sommige mensen bellen of komen langs en dan zeg ik het er toch even bij."

Ze merkt juist dat gasten komen voor complete rust: "Toen ik eens een uitzondering maakte voor een gezin, merkte je dat de rust verstoord werd." De camping is gericht op ontspanning, niet geschikt voor kindervermaak, zegt Nellie.

Uit een rondvraag van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 34 procent van de Nederlanders interesse heeft om eens een adult‑only vakantie te boeken. Slechts 16 procent vindt zulke vakanties ‘nergens op slaan’, tegenover 81 procent die er positief tegenover staat of het prima vindt als anderen ernaartoe gaan (zelf zonder behoefte). Over het voorstel van Kelder om kinderen tot 4 jaar uit vliegtuigen te weren: 21 procent noemt het een goed idee, 69 procent vindt het slecht en 10 procent heeft geen mening.

De cijfers laten een stevige groei zien in de populariteit van adult only-vakanties: Prijsvrij/D‑Reizen zag in 2023 een stijging van 62 procent in adults‑only boekingen, in 2024 was dat nog eens bijna 35 procent erbij. In 2025 is er tot nu toe weer een toename van 34 procent ten opzichte van vorig jaar te zien.

Corendon ziet ook een plus van ruim 30 procent, groter dan bij gewone accommodaties. Bij Sunweb meldden ze voor 2025 20 procent meer geboekte adults‑only reizen dan in 2024.

Opvoedkundige Marina van der Wal snapt beide kanten van de discussie wel. Ze begrijpt waarom mensen graag een adults‑only vakantie boeken, "voor de rust". "De wereld wordt drukker. We hebben steeds meer individuele eisen. We hebben minder oog voor elkaar."

Maar ze legt ook de verantwoordelijkheid bij ouders: wie wil dat kinderen zich goed gedragen, moet dat thuis leren. "Opvoeding begint thuis. Tijdens vakantie zie je wat je je kinderen thuis hebt geleerd."