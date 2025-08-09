Nieuwe hittegolf op komst? Komende week naar de 33 graden

Na een aangenaam zonnig weekend draait de zomer vanaf maandag echt op volle toeren. De temperatuur schiet omhoog. Dinsdag wordt het in het zuiden van het land mogelijk 33 graden. Daarmee is de kans groot dat we opnieuw een regionale hittegolf krijgen.

Zaterdagochtend begint met flink wat zon, al komen er in het binnenland nog enkele mistbanken voor. In de middag blijft het droog en zonnig, met wat stapelwolken in het binnenland. Aan de kust wordt het 22 tot 24 graden, verder landinwaarts loopt het op tot 28 graden.

Ook de avond en nacht verlopen rustig. Het blijft droog en overwegend helder, al kunnen in het noorden wat wolkenvelden voorbijtrekken. In het binnenland koelt het af naar zo'n 9 graden, aan de kust blijft het met 14 graden wat milder.

Nieuwe hittegolf?

Zondag wordt opnieuw een zonnige dag, al trekken er af en toe wat sluierwolken over. In de middag ontstaan er opnieuw stapelwolken boven het binnenland. De temperatuur varieert van 21 graden in de kop van Noord-Holland en op de Wadden, tot 27 graden in het zuidoosten.

Vanaf maandag stijgt het kwik verder. Dinsdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week, met lokaal 33 graden in het zuiden. Ook maandag en woensdag kunnen temperaturen boven de 30 graden worden gehaald. De kans op een regionale hittegolf in het zuiden is daarmee groot. Het zou de tweede van dit jaar zijn.