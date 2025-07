In deze vakantielanden valt de komende dagen enorm veel regen

Het Alpengebied krijgt begin volgende week te maken met flinke regenbuien. Tot en met dinsdag kan lokaal tot 200 millimeter regen vallen, meldt Weeronline. Vooral in Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Duitsland komt het met bakken uit de lucht.

Weggebruikers op weg naar Oostenrijk en Zwitserland moeten dit weekeinde en de dagen erna rekening houden met noodweer dat gepaard gaat met zeer veel neerslag. Dat kan leiden tot hinder op de wegen, waarschuwt de ANWB. Door het gevallen water van de afgelopen week is de grond op veel plekken naar verwachting verzadigd. Dat zorgt voor risico op verzakkingen en modderstromen.

Ook op maandag en dinsdag regent het waarschijnlijk de hele dag. De hevige regenval wordt veroorzaakt door warme, vochtige lucht die vanaf de Middellandse Zee over land waait, en koude bovenlucht in het berggebied.

I n Italië wordt het eveneens kletsnat. Vooral in Toscane en rond het Gardameer kunnen hevige buien met hagel vallen. Door de regen dalen de temperaturen flink, tot rond de 15 graden in de bergdorpen..

Regen in Midden-Europa

Meteoroloog Robert de Vries herkent de cijfers. Hij verwijst naar een kaart met de verwachte neerslag tot en met dinsdagavond aanstaande. "Vooral de Alpen kunnen veel regen verwachten en in het midden en noorden van Italië vallen zware buien. Maar ook het westen van Hongarije, Slowakije en grote delen van Polen kunnen flink wat regen verwachten."

Andere populaire vakantiebestemmingen verwachten minder neerslag. "Het betere vakantieweer is in Zuid-Engeland te vinden, of in West-Frankrijk en Spanje", aldus De Vries. "Griekenland en het zuiden van de Balkan hebben juist weer te maken met een hittegolf. De temperaturen daar zijn tussen de 35 en 40 graden."

En voor de vakantievierders die in eigen land blijven? "Hier is het licht wisselvallig met af en toe eens een paar buien. Maar zeker ook mooie momenten", aldus de weerman.

Bekijk hieronder het laatste weerbericht voor Nederland:

1:25 Weerbericht vrijdag 25 juli 2025

Hart van Nederland/ANP