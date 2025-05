'Extreem hete zomer op komst in Europa'

Deze zomer wordt het in Europa waarschijnlijk uitzonderlijk warm, verwacht het Duitse Max Planck Instituut voor Meteorologie (MPI-M) donderdag. Klimaatwetenschapper Lara Wallberg leidde eerder onderzoek naar het verband tussen extreem hete zomers in Europa en hitte die zich in de jaren vooraf opbouwde in de Noord-Atlantische Oceaan. Op basis van dit verband spreekt ze haar verwachting voor de aankomende zomer uit.

De onderzoekers zagen dat warmte zich opbouwt in de oceaan drie jaar voor een extreme hittegolf in Europa. De experts gebruikten deze informatie in een model om hete zomers eerder te voorspellen. In het model zijn data toegevoegd van 1962 tot 2022. Ze deden in het eerdere onderzoek nog geen voorspelling voor 2025.

Door klimaatverandering heeft Europa steeds vaker te maken met hittegolven. In 2022 eiste de hitte meer dan 60.000 levens. De extreem hoge temperaturen kunnen tot beroerte en hart- en ademhalingsproblemen leiden, zeker bij ouderen.

ANP