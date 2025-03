Zonnig weer houdt aan: na het weekend gaat de temperatuur omhoog

Op de dag van de gedeeltelijke zonsverduistering is het prima weer om lekker op een terrasje te zitten of een mooie wandeling te maken. Zaterdagochtend ligt de temperatuur namelijk rond de 7 graden, en in de middag loopt dit op tot gemiddeld 11 graden. Voor wie dit nog wat te fris vindt is er goed nieuws, want na het weekend gaat de temperatuur in de lift.

In het binnenland ontstaan er in de loop van de ochtend stapelwolken die de rest van de dag te zien zullen zijn. Verder staat er een matige wind waardoor het op sommige momenten fris kan aanvoelen. Het blijft de hele dag vrij zonnig, waarbij het kwik kan oplopen tot 13 graden.

Zondag begint de dag met veel bewolking en is er in het hele land kan op lichte regen. In de middag komt de zon weer tevoorschijn, maar blijft het bewolkt. De temperatuur ligt wederom rond de 13 graden.

Temperatuur in de lift

Volgende week wordt het weer warmer, het kan woensdag en donderdag maar liefst 17 graden worden. De zon zal die dagen veel te zien zijn, dus het is het perfecte moment om er lekker op uit te gaan.