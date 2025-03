Het is officieel de warmste 21 maart ooit gemeten

Vrijdagmiddag om 13.10 uur liep de temperatuur in De Bilt op tot 20,4 graden. Daarmee is het volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne niet alleen de eerste officiële warme dag van het jaar, maar ook de warmste 21 maart sinds 1901. Het oude record stond op 20,3 graden in 1938. Op andere plekken is het nog warmer, met in Eindhoven 21,9 graden. Later vanmiddag kan het zelfs 23 graden worden. Niet eerder was het zo warm op deze datum.

Het jaar 2025 telt al zes officiële warmterecords. Ook op 21 februari en 7 en 8 maart was het in de middag niet eerder zo warm. Verder bleef het op 21 en 24 februari 's nachts recordwarm bij het KNMI in De Bilt. Kouderecords zijn nog niet gemeten.

Het maximum is nog niet bereikt. Bij volop zon en wat hoge wolkensluiers wordt het 22 graden. In het zuiden kan het met gemak 23 graden worden, en zulke hoge temperaturen zijn op deze datum nooit eerder gemeten. Het warmst werd het in 1938 in het Achterhoekse 's-Heerenberg met 21,8 graden. Dat record is uit de boeken.

Vaker warmterecords

Deze eeuw komen warmterecords bijna elf keer vaker voor dan kouderecords, en dat komt door de klimaatverandering. Maar ook in een opwarmend klimaat komen kouderecords nog steeds voor. Zo zaten we de afgelopen dagen, toen het lokaal afkoelde tot -7 graden, in de buurt van kouderecords. Toch lukte het net niet.

Vorig jaar was het een komen en gaan van warmterecords. Als alle datumrecords uit 2024 van De Bilt bij elkaar worden opgeteld (minimum- en maximumtemperaturen), komt het totaal aantal warmterecords uit op 24, tegenover nul kouderecords. Alleen het jaar 2015 telt meer warmterecords, namelijk 26.

In 2023 werden 21 warmterecords genoteerd tegen één kouderecord. In 2022 was de verhouding 12 tegen 1, en in 2021 waren er negen warmterecords en geen kouderecord.

Zaterdag weer?

De kans op nóg een warmterecord is niet zo groot. Zo wordt het zaterdag 19 graden in De Bilt, terwijl het record uit 2022 op 19,6 graden staat. Dat lijkt net iets te hoog gegrepen. Dit komt doordat er zaterdag wolkenvelden over het land trekken. In de middag en avond is er vooral in het zuiden zelfs kans op een bui. In het noorden blijft het zonnig en droog.

Zondag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en is overal kans op een bui. Het wordt dan een graad of 18 maximaal, en daarmee blijft het zeer zacht voor eind maart. Normaal is het 11 graden. Na het weekend blijft het licht wisselvallig en koelt het af tot zo'n 12 graden.