Zó vroeg was het zelden 20 graden: eerste warme dag van 2025 is een feit

Zojuist, om 12.40 uur, werd het in De Bilt 20,0 graden. Daarmee is het volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne officieel de eerste warme dag van het jaar. Daarvoor moet het bij het KNMI ten minste 20,0 graden worden. De eerste officiële warme dag valt ruim drie weken eerder dan gemiddeld. Alleen in 1961, 1990 en 2014 werd het nog iets eerder in de lente 20 graden.

Gemiddeld, in het huidige klimaat, wordt in De Bilt pas op 13 april de eerste 'twintiger' gemeten. Maar tegenwoordig komen de eerste warme dagen steeds vroeger in de lente voor. In de vorige eeuw viel de eerste warme dag gemiddeld pas rond 20 april.

Mogelijk komt er zaterdag nog een tweede warme dag bij in De Bilt. Daarna wordt het wisselvalliger en daalt de temperatuur. Na het weekend wordt het nog maar een graad of 12. Een record is dit overigens niet, want in 2014 werd het in maart zelfs drie keer warm.

Vroeg en laat

Vorig jaar moesten we tot 6 april wachten op de eerste officiële warme dag en in 2023 werd het geduld pas op 4 mei beloond. Meestal wordt de eerste warme dag in april bereikt, maar soms al in maart. In de afgelopen 30 jaar gebeurde dat ongeveer eens per tien jaar. Sinds 1901 is dat in totaal 18 keer voorgekomen, inclusief dit jaar.

In de koude lente van 1983 moesten we het langst wachten op de eerste twintiger in De Bilt. Pas op 31 mei werd het warm, met een temperatuur van 22,8 graden. Sinds 1901 moesten we maar liefst 35 keer tot in mei wachten op de eerste 20 graden.

22 warme dagen 'cadeau' in nieuw klimaat

Het huidige klimaat telt steeds meer warme dagen in De Bilt. De norm van 1991 tot en met 2020 is 93 warme dagen per jaar. In het oude klimaat (1961-1990) was dit gemiddelde nog 71.

In één generatie hebben we er dus al 22 warme dagen 'cadeau' bij gekregen, en dat worden er in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer. De ‘eindeloze’ zomer van 2018 telde de meeste warme dagen in De Bilt: maar liefst 132. Sinds het begin van de metingen in 1901 kwamen 14 jaren boven de grens van 100 warme dagen uit, waarvan 10 in deze eeuw, en zelfs 8 keer sinds 2014.

Het jaar 1907 telde slechts 40 officiële warme dagen. Daarboven staan 1909, 1956 en 1962 met respectievelijk 41 en 42 warme dagen. Deze eeuw scoort 2015 het slechtst met 69 warme dagen. Dat was in de vorige eeuw nog ongeveer het gemiddelde.