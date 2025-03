Terrasweer keert terug: volgende week zon én 20 graden

Na een weekend met temperaturen van rond de 13 graden, gaat het kwik in de loop van volgende week weer stijgen. Donderdag kan het zo'n 20 graden worden.

Vanmiddag is er in het oosten van het land nog ruimte voor de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Later in de middag gaat er in het westen wat lichte regen vallen. De temperatuur loopt op naar 11 graden in het westen tot nog lokaal 17 graden in het oosten van het land. De wind wordt matig boven land uit het zuidwesten en vrij krachtig aan de kust.

Vanavond en vannacht trekt de lichte regen verder naar het oosten. In de loop van de nacht opklaringen vanuit het westen. Onder de bewolking is het 5 à 6 graden, maar zodra er opklaringen zijn daalt het kwik nog naar een graad of 3 bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Richting de 20 graden

Morgen is er flink wat zon, maar ontstaan er ook wat stapelwolken in het binnenland. Het ziet er op veel plaatsen gunstig uit om de gedeeltelijke zonsverduistering te bekijken. Gebruik zeker een eclipsbril als je ernaar gaat kijken. De temperatuur loopt op naar 11 tot 14 graden bij een matige noordwestenwind.

Zondag kan er eerst wat regen vallen, in de middag is het droog met geregeld zon bij 13 graden. Verder is het zondagavond ook langer licht omdat van zaterdag op zondag de zomertijd in gaat.

20 graden

Volgende week krijgen we te maken met een hogedrukgebied net ten noordoosten van ons land. Daardoor is er veel ruimte voor de zon en lopen de temperaturen op. Uiteindelijk kan het donderdag op veel plaatsen 20 graden worden. Wel volgen soms nog een paar koude nachten met kans op (grond)vorst.