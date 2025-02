Koud weekend met vorst, maar lenteweer ligt op de loer

Het weekend begint zaterdag koud, na een nacht met lichte tot matige vorst. Vooral in het Brabantse Woensdrecht wordt het koud, met temperaturen van -6,5 tot aan de grond zelfs -8,7 graden, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Zaterdagochtend komt in het oosten en noordoosten plaatselijk nevel en mist voor. Er zal veel bewolking zijn, maar de zon zal zich wel geregeld laten zien. Het blijft verder droog. In de middag neemt de bewolking toe, maar ook dan blijft het droog. Er is weinig wind en het wordt maximaal 2 graden in het noorden tot rond 4 graden in het zuiden.

Code geel wegens gladheid

Zaterdagavond gaat het vanuit het westen licht sneeuwen. In de noordelijke provincies blijft het waarschijnlijk droog. Op andere plaatsen kan het glad worden door een dun laagje sneeuw. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het opnieuw licht vriezen en trekt de sneeuw ons land weer uit. Er volgen opklaringen. Tot en met zondagochtend geldt er code geel, door gladheid.

Zondag zal het overal droog zijn en schijnt de zon volop. De wind blijft ondanks het zonnige weer koud. Van noord naar zuid zal het 1 tot 4 graden worden. In de nacht naar maandag gaat het onder een heldere hemel op uitgebreide schaal matig vriezen tot lokaal -7 graden.

Lenteweer op komst

Begin volgende week blijft het nog koud, droog en vrij zonnig winterweer, maar later in de week draait de wind van oost naar zuidwest en wordt het zachter. De temperaturen zullen dan oplopen tot maar liefst 15 graden.