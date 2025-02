Winter houdt Nederland in zijn greep, maar lente is al in zicht

Het is koud, glad en winters in Nederland. Vooral in het noorden en oosten is het oppassen geblazen door bevriezing en sneeuwresten. De komende nachten kunnen de temperaturen lokaal dalen tot -10 graden. Dit weekend blijft het fris, maar vanaf woensdag lijkt de lente ineens dichterbij te komen.

Voorlopig moeten we echter nog even door de kou heen. Voor het noorden en een deel van het oosten geldt donderdagochtend code geel, meldt het KNMI. De waarschuwing, die tot 10.00 uur van kracht is, geldt voor Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Hier kan het spekglad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en achtergebleven sneeuwresten. Plaatselijk ligt nog 1 tot 3 centimeter sneeuw, wat het verkeer extra lastig maakt. Rijkswaterstaat is al druk bezig geweest met strooien: sinds woensdagavond 19.00 uur is ruim 700.000 kilo zout verspreid om de gladheid te bestrijden.

De temperaturen liggen vanochtend tussen de -4 graden in Groningen en 2 graden in het zuiden. In het oosten en zuidoosten kan nog wat (smeltende) sneeuw vallen, maar elders blijft het droog. In de middag verandert er weinig: het wordt niet warmer dan 3 graden en de zon laat zich slechts af en toe zien.

Koude nachten en winters weekend

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het vriest enkele graden, maar als het goed opklaart, kan de temperatuur in het noordoosten dalen tot -6 graden of nog lager. Vrijdag blijft het droog en bewolkt, al kan de zon in het zuidwesten even doorbreken. De temperatuur loopt uiteen van 2 tot 5 graden.

In het weekend blijft het koud, maar het weer is vriendelijk. Zaterdag is het in het zuiden zonnig, terwijl het noorden meer bewolking heeft. Zondag schijnt overal de zon. Overdag wordt het 1 tot 5 graden, en in de nacht kan het kwik zakken tot -8 graden of zelfs lager.

Van vrieskou naar lenteweer?

Na het weekend blijft het nog een paar dagen zonnig en droog, met nachten waarin het lokaal -10 graden kan worden. Maar vanaf woensdag lijkt Nederland de overgang te maken naar veel zachter weer. De temperaturen kunnen dan ineens flink oplopen en de kans op wisselvalligheid neemt toe.