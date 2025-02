Extreme sneeuwval in noordoosten: dit staat ons nog te wachten

Een lagedrukgebied dat boven ons land ligt, heeft in het noordoosten voor een sneeuwverrassing gezorgd. De meeste sneeuw valt volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne in een strook van het noorden van Drenthe, via het westen van Groningen naar Ameland. Geen 5 centimeter zoals verwacht, maar 20 centimeter! Elders in Drenthe, Groningen, Friesland, het noorden van Overijssel en de oostelijke Waddeneilanden ligt zo’n 5 tot 10 centimeter sneeuw. Het blijft nog dagen liggen.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

De weermodellen hadden duidelijk moeite met het berekenen van de sneeuwdikte. Uit het sneeuwgebied dat vanochtend over het noordoosten zou trekken, zou zo’n 5 centimeter sneeuw vallen. Daarbij werd ook rekening gehouden met de bodemwarmte, die voor afsmelting zou kunnen zorgen. Maar de bodem is blijkbaar koud genoeg en in het sneeuwgebied is het al de hele ochtend tussen 0 en -1 graad. Alle sneeuw blijft direct liggen en in Groningen groeide het sneeuwdek in een paar uur met 10 centimeter aan!

Tolbert 21 cm | Geen code oranje

In het Groningse Tolbert, een klein dorpje dicht bij de grens met Drenthe, ligt al 21 centimeter sneeuw en het sneeuwt nog steeds. In Grootegast (Groningen) ligt 18 centimeter, net als op Ameland. In de stad Groningen is 15 centimeter gevallen en in Veendam werd zojuist zware sneeuwval gemeld, waardoor ook het zicht verminderd is. Op de weg zijn de problemen op de A7 groot; auto’s glijden daar van de weg tussen Leek en Boerakker. Ook op de N34 bij Zuidlaren is het geen doorkomen aan.

Op de Wadden en in Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel voor sneeuw en gladheid. Tot en met donderdagmiddag blijft het glad en kan het nog sneeuwen. Ook het KNMI lijkt overigens verrast te zijn door de sneeuw. De criteria voor code oranje zijn ruim en breed gehaald: daarvoor moet er in 6 uur tijd meer dan 5 centimeter sneeuw vallen, of in 1 uur tijd meer dan 3 centimeter.

Tot donderdagmiddag nog sneeuw

Vanmiddag, vanavond en vannacht blijft er nog sneeuw vallen in het noordoosten, maar de activiteit neemt wel af. Omdat de temperatuur rond het vriespunt blijft, smelt de sneeuw niet. Ook kan het komende nacht in de noordelijke helft op grote schaal glad worden als het enkele graden gaat vriezen. Het kan in het noordoosten afkoelen tot -4 graden, maar zelfs temperaturen onder -5 graden zijn niet uitgesloten boven het verse sneeuwdek. In het zuiden valt vannacht wat regen bij +2 graden.

Later in de nacht en donderdagochtend zakt de koude lucht vanuit het noorden af naar het zuiden en kan het overal licht gaan sneeuwen. Veel stelt het niet voor, vooral in het oosten zou het donderdagochtend nog een beetje wit kunnen worden en is er kans op gladheid. In het westen blijft het zo goed als droog. Overdag breekt hier en daar de zon even door, maar in de oostelijke helft van het land is nog steeds kans op sneeuwbuitjes. Het wordt 1 graad in Groningen tot 4 graden in Zeeland.

Koud en droog

Vanaf vrijdag wordt het droog. Vrijdag is er nog niet veel ruimte voor de zon, maar vanaf het weekend gaan we de zon vaker zien. Het koude en droge weer lijkt in ieder geval tot dinsdag aan te houden. Overdag wordt het dan 2 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuiden.

De nachten worden koud, met lichte tot matige vorst. Regionaal kan het afkoelen tot -8 graden en boven het sneeuwdek, dat tot en met dinsdag sowieso blijft liggen, kan het nog wat kouder worden. Het zou zomaar kunnen dat we regionaal na het weekend op ondergelopen weilanden en skeelerbanen op de schaats staan.