Code geel in noorden: sneeuw en gladheid houden aan

Het winterweer blijft het noorden van Nederland in zijn greep houden. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel door sneeuw en gladheid, en dat blijft waarschijnlijk tot donderdagmiddag zo. Komende nachten kunnen temperaturen dalen tot -5 graden, terwijl overdag lichte dooi optreedt. In de rest van het land is het minder winters, maar blijft het wisselvallig.

Woensdag valt er opnieuw sneeuw in het noorden, met enkele centimeters extra sneeuwdek en uitschieters tot 5 centimeter. In de loop van de middag neemt de sneeuwval af, maar het blijft koud met temperaturen rond het vriespunt. Ondertussen is het in de rest van Nederland vooral regenachtig, met uitzondering van het zuiden, waar de zon af en toe doorbreekt. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog, en daar is met 5 tot 7 graden weinig sprake van winterse kou.

Gladheid en vorst dreigen

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag trekt het sneeuwgebied iets verder naar het zuiden, maar de meeste neerslag is dan al gevallen. Vooral in het oosten en noorden blijft het oppassen voor gladheid door bevriezing. De temperatuur zakt daar tot -3 graden, terwijl het in het zuiden rond de 2 graden blijft. Code geel blijft van kracht voor gladheid in de noordelijke helft van het land.

Donderdag valt er nog wat lichte sneeuw in het oosten, maar op steeds meer plekken wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het blijft koud met temperaturen tussen de 2 en 4 graden.