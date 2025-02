Sneeuw in noorden levert prachtige plaatjes op, maar ook 'extreme gladheid'

In delen van Friesland en Drenthe is er al 5 tot 10 centimeter sneeuw gevallen. Op Ameland en in Groningen doen ze er nog een schepje bovenop, daar is er inmiddels al 15 centimeter sneeuw gevallen, meldt meteoroloog Jordi Huirne. De hevige sneeuwval levert onder meer verkeershinder op, waardoor het KNMI voor woensdag en donderdag code geel heeft afgegeven.

De sneeuw levert prachtige plaatjes op, zo is te zien in bovenstaande video.

In de noordelijke provincies ondervindt het verkeer hinder van de sneeuw die daar valt. Vervoerder Qbuzz meldt dat er in Groningen en Drenthe geen bussen rijden tot 13.00 uur wegens "de hevige sneeuwval". Qbuzz spreekt van "extreme gladheid door sneeuwval" en geeft het advies: reis alternatief of reis niet. RTV Noord meldt dat een bus van de weg is gegleden op het Emmaviaduct in Groningen.

Voertuigen van de weg geraakt

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie ziet woensdagochtend "tussen de sneeuwvlokken door" langzaam rijdend verkeer op de wegen rondom Groningen en Assen. "Ook krijgen we enkele meldingen binnen van voertuigen die van de weg zijn geraakt", aldus de verkeersdienst.

Het KNMI geeft ook voor donderdag code geel af. Die geldt dan niet voor de provincie Friesland, maar wel voor Drenthe en Groningen. De waarschuwing wordt van kracht in de nacht van woensdag op donderdag. Ook dan, aldus het weerinstituut, kan het glad zijn door sneeuwval.

Hart van Nederland/ANP