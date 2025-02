Nog meer sneeuw verwacht: witte deken blijft liggen tot en met donderdag

Winterliefhebbers in het noorden kunnen, zoals verwacht, genieten van een mooi laagje sneeuw. In het Drentse Steenwijksmoer lag dinsdagochtend met 5 centimeter de meeste sneeuw. Ook in Groningen, Friesland, Flevoland en op de Wadden is het regionaal wit. Verder naar het zuiden viel vooral smeltende sneeuw, die inmiddels alweer is verdwenen. Volgens meteoroloog Jordi Huirne kan er nog tot donderdagmiddag sneeuw vallen. Daarna gaat het ’s nachts stevig vriezen.

Een lagedrukgebied ligt precies boven ons land en veroorzaakt, behalve dat het overal bewolkt is, grote verschillen in het weer. Zo waait er in het noorden een koude oostenwind, valt er soms nog wat sneeuw en is het niet warmer dan 1 graad. De sneeuw zal een beetje smelten, maar op veel plekken niet verdwijnen.

In het midden en zuiden valt lichte regen of motregen en is het door een zuidenwind veel zachter, met een graad of 4. In het oosten en zuidoosten wordt het zelfs 6 graden. Komende nacht verandert er weinig. In het noorden kan nog steeds wat sneeuw vallen en is er kans op gladheid door temperaturen rond het vriespunt. In het midden en zuiden is het niet kouder dan 2 graden en is van gladheid geen sprake.

Lange tijd sneeuw

Woensdag blijft het lagedrukgebied boven ons land liggen en worden de tegenstellingen nog groter. In Groningen, Drenthe en Friesland valt vooral in de ochtend sneeuw en kan opnieuw zo’n 5 centimeter vallen. Omdat de temperatuur de hele dag rond het vriespunt ligt, blijft de sneeuw grotendeels liggen en is de kans op gladheid, maar ook sneeuwpret, groot.

In het midden en zuiden is het veel minder koud, met een graad of 5. Daar valt af en toe wat regen of motregen, maar in het uiterste zuiden, vooral Zeeland, kan de zon doorbreken. Als dit gebeurt, kan het zelfs 7 graden worden. Wat een verschil met het noorden.

Gladde donderdagochtendspits

In de nacht naar donderdag trekt het lagedrukgebied naar het zuiden en daardoor komt donderdag het hele land in de koude lucht terecht, aangezien de wind naar het noordoosten draait. In de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen even sneeuwen, vooral in het oosten.

De hoeveelheden zijn niet zo groot, maar het kan wel glad worden, ook door bevroren wegdelen. De temperatuur ligt namelijk in het midden en noorden rond of enkele graden onder het vriespunt. Alleen in het uiterste zuiden blijft het boven 0. In het noordoosten kan het -4 graden worden.

In de loop van donderdag wordt het overal droog en breekt de zon af en toe door. Met een graad of 3 is het dan vrij koud voor de tijd van het jaar, en dat geldt ook voor vrijdag. In de nacht vriest het licht.

Zonnig en koud weekend

Terwijl de zon het vrijdag nog moeilijk heeft, is er in het weekend een weersverbetering op komst. Met een oostenwind wordt koude, maar droge lucht aangevoerd. Overdag wordt het, met steeds meer ruimte voor de zon, een graad of 4, maar in de nachten kan het licht tot matig vriezen met minima rond -5 graden. Aan zee is het minder koud, maar landinwaarts kan het plaatselijk afkoelen tot -8.

Het is zeker niet uitgesloten dat op ondiepe wateren, zoals opgespoten skeelerbanen, op een dun laagje ijs kan worden geschaatst. Na het weekend blijft het nog een paar nachten matig vriezen, maar dit is net te kort om op natuurijs te kunnen staan.