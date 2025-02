IJzige wind op komst: kouder weer en sneeuwbuitjes op de loer

Voor mensen die hun winterjas al op zolder hadden gelegd kunnen die weer naar beneden halen, want komende week wordt het flink kouder. Met een oostenwind dalen de temperaturen en vanaf halverwege de week is er kans op sneeuwbuitjes, meldt Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne.

Door Jordi Huirne

Dit weekend voelt nog zacht aan, vooral op zaterdag. In het noorden wordt het maximaal 5 graden, terwijl het in Zuid-Limburg nog 11 graden kan worden. De koude oostenwind neemt tijdelijk af, waardoor het vooral in het zuidoosten aangenaam aanvoelt in het zonnetje. In het noordwesten blijft de zon grotendeels verborgen achter wolken.

Zondag start zonnig, met een prachtige zonsopkomst in bijna het hele land. In de loop van de dag komt er vanuit het zuiden meer bewolking, waardoor het daar in de middag grijs wordt. Toch blijft het overal droog en liggen de temperaturen tussen de 5 en 7 graden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Koudeput brengt onzeker weer

Vanaf maandag duikt een zogenoemde ‘koudeput’ Nederland in. Dit is een lagedrukgebied gevuld met ijskoude lucht dat vanuit Frankrijk naar Centraal-Europa trekt. Dit maakt de weersvoorspelling onzeker, maar het zuiden krijgt er als eerste mee te maken. Maandag is het daar bewolkt met kans op regen of smeltende sneeuw. In de rest van het land blijft het droog en schijnt af en toe de zon. De krachtige oostenwind maakt het echter ijskoud met een maximumtemperatuur van 5 graden.

Dinsdag wordt het nóg kouder en neemt de kans op sneeuwbuitjes toe. Vooral het zuiden blijft gevoelig voor bewolking en enkele sneeuwvlokken, terwijl het noorden zonniger blijft. Overdag wordt het maximaal 5 graden, maar in de nachten en vroege ochtenden vriest het licht.

Vanaf woensdag tot en met vrijdag is de kans op sneeuwbuien in het hele land groter. Overdag wordt het niet warmer dan 3 graden en ‘s nachts kan het lokaal ruim 5 graden vriezen, vooral als het even opklaart. Door de kleine en onvoorspelbare omvang van het lagedrukgebied is het nog onzeker hoeveel sneeuw er precies zal vallen en of het blijft liggen.

Plots zachte lucht?

Opvallend genoeg ligt er boven Frankrijk veel zachtere lucht. Er is een kans van 20 procent dat deze warme lucht noordwaarts beweegt. In dat geval kan het in het zuiden plots 10 tot 15 graden worden. De komende dagen zal duidelijk worden of de kou standhoudt of dat we toch een zachte verrassing krijgen.