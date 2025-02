Winter maakt plaats voor heerlijk lenteweer: zon en hogere temperaturen op komst

Na het koude winterweer van de afgelopen dagen, waarin veel liefhebbers massaal de schaatsen uit de kast haalden om het ijs op te gaan, gaat het kwik flink omhoog. Er staat ons een heerlijk, warm weekend te wachten. De temperatuur kan oplopen tot maar liefst 17 graden, aldus meteoroloog Jordi Huirne.

Woensdagochtend is het nog koud met in het hele land lichte vorst. Gedurende de dag is op de meeste plaatsen in het land de zon goed te zien, met een temperatuur van 4 tot 7 graden. Desondanks voelt het wel wat kouder aan en staat er een schrale wind. In de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt.

Uitzonderlijk hoge temperaturen

Donderdag is er veel bewolking en trekken er vanuit het zuidwesten buien over het land. De temperatuur ligt al wel hoger, want het wordt 8 tot 12 graden. Het is de opmars naar nog meer warmere temperaturen, want vrijdag wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar.

In het noorden wordt het die dag maximaal 15 graden, in het midden van het land 17 graden, en in het zuiden zelfs 18 graden. Mogelijk worden dan zelfs warmterecords gehaald. Alleen bij het koude water van het IJsselmeer en het Waddengebied wordt het wat koeler. Die dag blijft het in het hele land droog en schijnt de zon, wat het een heerlijke dag maakt om het terras op te gaan.