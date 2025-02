Eindelijk lente! Vrijdag waarschijnlijk eerste officiële lentedag van het jaar

Eindelijk kunnen we het terras op met zijn allen. Het wordt vrijdag waarschijnlijk de eerste lentedag van 2025, meldt Weeronline. Er worden temperaturen van 13 tot 15 graden verwacht en in het zuiden kan het zelfs 17 graden worden.

Er is sprake van een officiële lentedag als het 15 graden of meer wordt in De Bilt. De kans dat het vrijdag zo warm wordt is groot. Vooral in de middag gaat de zon ook schijnen. Warmterecords worden echter niet verwacht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Donderdag is nog een overgangsdag. De wind voert zachte lucht naar ons land, maar dit gaat wel gepaard met veel bewolking en een beetje regen.

Hoe warm wordt het donderdag?

Het wordt 10 tot 13 graden.

ANP