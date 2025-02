Eerst schaatsen, dan terrasweer: vrijdag lokaal 18 graden

Terwijl er dinsdag- en woensdagochtend lokaal opnieuw geschaatst kan worden, schiet de temperatuur vrijdag omhoog tot 16 graden in De Bilt. Daarmee wordt het de eerste officiële lentedag van het jaar. In het zuiden kan het 17 of 18 graden worden. Omdat de zon zich laat zien, zal het voor het gevoel echt lenteachtig zijn. Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne legt uit hoe het zo snel kan omslaan.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Tot en met woensdag blijft het nog prachtig winterweer met volop zon en op woensdag wat hoge (sluier)wolken, maar het blijft overal droog. Er waait een schrale oosten- en later zuidoostenwind, die de komende dagen nog wat verder aantrekt. Vanuit Oost-Europa komt koude lucht onze kant op. Deze maandag is het 1 graad in het noorden tot 4 graden in het zuiden, en dinsdag komt daar een graadje bij. Woensdag is het met 4 tot 7 graden iets minder koud. De wind maakt het echter een stuk frisser.

De nachten zijn ijskoud. Zo vroor het afgelopen nacht in het Drentse Eelde 7,7 graden, en aan de grond was het bijna -12. Ook in de nacht naar dinsdag kan het weer afkoelen tot -8 graden, terwijl het woensdag -6 graden is. Dankzij de koude nachten kan er ook de komende twee dagen nog worden geschaatst in de vroege ochtend. Na een uur of tien gaat het echter al niet meer, want van écht winterweer is dan geen sprake. Dat is verder naar het oosten wel anders; in de omgeving van Berlijn was het afgelopen nacht -16 graden en in Polen zelfs -18 graden. Deze kou gaat echter aan onze neus voorbij.

Wind draait naar het zuiden

Donderdag draait de wind naar het zuiden, en dat merken we meteen. De koude arctische lucht raken we in één klap kwijt; deze maakt plaats voor zachte subtropische lucht uit Spanje. De temperatuur schiet, na een nacht met lichte vorst, omhoog naar 8 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden.

Er zijn zelfs berekeningen die in het zuiden al de 15 graden halen. Dit zou de eerste lokale zachte dag of lentedag betekenen. Lenteweer is het echter niet, want het raakt bewolkt en in de middag gaat het regenen. In de avond en nacht koelt het amper af, met minima rond 9 graden.

Eerste officiële lentedag

Vrijdag lijkt wél een lentedag te worden, want het wordt droog en de zon komt tevoorschijn. Met een zuidenwind komt bijzonder zachte lucht het land binnen. De maxima liggen tussen de 15 graden in het noorden en plaatselijk 18 graden in het zuiden. Terrasjesweer dus! Alleen nabij het koude IJsselmeer en de Waddenzee blijft het veel kouder.

Als het in De Bilt 15 graden of warmer wordt, is officieel sprake van de eerste zachte dag of lentedag van het jaar. Dit gebeurt veel eerder dan normaal, want meestal gebeurt het pas in maart. In het weekend blijft het zacht met 10 tot 15 graden, maar de wind trekt wel aan en de kans op regen neemt toe.

Warmterecord

Er is een kleine kans dat we zelfs het eerste warmterecord van 2025 gaan halen. In 2021 was 21 februari officieel de warmste ooit, met 16,9 graden in De Bilt. Landelijk scoorde Eindhoven de hoogste temperatuur met 18,5 graden.

Opvallend is dat we toen ook al een koude start van februari hadden, met een sneeuwstorm gevolgd door de laatste regionale koudegolf. De tweede helft van februari 2021 verliep echter uitzonderlijk warm.