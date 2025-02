IJskoude start van de week maar lenteweer staat voor de deur

Het wordt een koude, maar zonnige dag. Op veel plaatsen schijnt de zon, al is er hier en daar wat hoge sluierbewolking. In het noorden ontstaan in de middag enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog.

De dag begint met lichte tot matige vorst, en de temperatuur stijgt langzaam. In de middag wordt het maximaal 1 graad in het noorden en 4 graden in het zuiden.

De komende dagen blijft het koud en droog met regelmatig zon. Vanaf halverwege de week draait de wind naar het zuiden en wordt het zachter. De bewolking neemt toe en later in de week is er kans op regen. Richting het weekend stijgt de temperatuur flink, met waarden die rond de 15 graden kunnen uitkomen.