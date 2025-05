Zonnig weer houdt voorlopig aan, volgende week mogelijk nog warmer

Ook woensdag blijft het zonnige weer aanhouden. De zon laat zich veel zien, al kunnen er ook wat sluierwolken overdrijven. Door een matige tot vrij krachtige noordenwind blijft de temperatuur in het noorden steken rond de 16 à 17 graden. In het zuiden wordt het met ongeveer 24 graden een stuk warmer.

In de avond en nacht is het op veel plaatsen helder. De minimumtemperatuur ligt tussen de 6 en 11 graden.

Bewolkt begin, later overal zon

Donderdagochtend begint bewolkt in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het dan al zonnig. In de loop van de middag breekt ook elders de zon door. Het wordt maximaal 16 graden op de Wadden tot zo’n 21 graden in het zuiden.

Droogte houdt aan

Tot en met het weekeinde blijft het droog met veel ruimte voor de zon. Aan zee en in het noorden blijft het wat frisser, maar in het binnenland lopen de temperaturen op tot rond de 20 graden, lokaal mogelijk nog iets hoger. De droogte houdt voorlopig aan en het neerslagtekort zal verder oplopen.

Na het weekend zijn er aanwijzingen dat het nog warmer wordt, met temperaturen die mogelijk richting de 25 graden gaan.