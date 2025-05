Zonnige start van de week: droog lenteweer met lokaal 26 graden

Nederland begint de week met zonnig en droog lenteweer. Maandag loopt de temperatuur in het zuiden lokaal op tot 26 graden, terwijl het in het noorden iets koeler blijft. Ook de rest van de week blijft het droog en zonnig. Serieuze regenval wordt voorlopig niet verwacht.

Maandagmiddag is het vrijwel overal in het land zonnig. Alleen in het uiterste zuiden kunnen later op de dag wat wolkenvelden verschijnen. De temperatuur stijgt naar 21 à 22 graden in het noorden en tot lokaal 26 graden in West-Brabant en het zuidoosten van Zeeland. De wind komt uit het oosten en is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Dinsdag opnieuw zonnig en warm

In de nacht naar dinsdag blijft het helder, met mogelijk een paar wolken in het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 6 graden in het noordoosten, en blijft met 11 à 12 graden wat hoger in de kustgebieden en het zuiden. De wind is dan zwak tot matig uit het oosten.

Dinsdagmiddag is de lucht onbewolkt. De temperatuur stijgt dan opnieuw naar 20 tot 25 graden. Op de Wadden blijft het door de oostelijke wind iets frisser, met 17 à 18 graden. Ook daarna blijft het droog met veel zonneschijn.

Het neerslagtekort loopt deze week verder op. Volgens de verwachtingen is pas tegen het einde van de maand kans op een periode met meer regen.