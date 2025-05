Opnieuw veel zon, maar niet overal even warm door frisse wind

Het is dinsdag opnieuw genieten geblazen voor wie van zon en warmte houdt. De dag begint op veel plekken al stralend, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden in de ochtend. In de middag loopt het kwik in het binnenland op naar 23 graden.

In het zuidwesten kan het lokaal zelfs zomers warm worden met zo’n 25 graden. Toch is het niet overal even warm: door een matige tot vrij krachtige noordoostenwind blijft het in het noordwesten wat frisser, met maximaal 18 graden.

Komende dagen

Die frisse noordelijke wind blijft voorlopig aanhouden, vooral in de noordelijke helft van het land. Daardoor blijft het daar vaak steken rond de 17 à 18 graden. In het binnenland blijft het duidelijk warmer, met maxima die regelmatig boven de 20 graden uitkomen.

Zonliefhebbers kunnen voorlopig opgelucht ademhalen: regen zit er de komende dagen niet in. Het blijft droog, met veel zon en lenteachtige temperaturen.