Iets natter, maar later droog en tropisch: dit wordt het weer in augustus

Na een paar mooie zonnige weken wordt de komende dagen wat meer regen verwacht. In de rest van juli blijft het weerbeeld zo wisselvallig. Hoe is dat in augustus? De weersvoorspelling voor deze zomermaand ziet er goed uit.

Augustus begint wisselvallig, met geregeld buien en iets frissere temperaturen dan gebruikelijk, meldt Weeronline. Na een nat begin in augustus, knapt het weer langzaam op en zijn "zelfs tropische dagen niet helemaal uitgesloten", aldus het weerbureau.

De temperatuur stijgt de komende dagen op grote schaal met in het weekeinde mogelijk 30 graden in het zuiden van het land.

Wat is het weerbericht voor de komende dagen? Donderdag belooft voor veel plaatsen een droge dag te worden, met geregeld zon. Alleen in het noordoosten blijft het wat bewolkter. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Volgens weerman Robert De Vries wordt het vrijdag én zaterdag op grote schaal zomers warm. Lees hier meer

In de laatste dagen van juli wordt het gemiddeld tussen de 22 en 25 graden overdag, liggen de minima 's nachts rond 16 graden en staat er van tijd tot tijd een stevige wind.

Tropisch weer

Augustus begint wisselvallig, voorspelt het weerbureau. Zo krijgen we geregeld te maken met buien, waarbij het iets natter wordt dan normaal. De verwachting voor midden augustus blijft volgens de weermodellen nog onzeker. De kans op droog zomerweer met veel ruimte voor de zon is het grootst met mogelijk ook tropische dagen in het verschiet.

Mocht het in de tweede helft van augustus droger worden, dan kan het neerslagtekort tot boven 200 millimeter uitkomen. Voor gebieden waar het meeste sprake is van droogte, zoals het zuidwesten van Nederland, wordt geadviseerd zeer voorzichtig te zijn met vuur in natuurgebieden.

ANP