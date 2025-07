Wisselvallig zomerweer houdt aan maar temperatuur krabbelt op

Het wisselvallige zomerweer houdt voorlopig nog even aan. Na een dipje in de temperatuur wordt het richting het weekend wel weer een stuk warmer met, lokaal 28 graden.

Dinsdagochtend kan er al een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog met ook nog geregeld zon. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag loopt de temperatuur op naar 21 graden vlak bij zee tot maximaal 24 graden in het zuidoosten van het land. Aangename temperaturen, maar het wordt wel iets bewolkter, met vooral landinwaarts ook een paar buien met zelfs lokaal kans op onweer.

In de avond trekken er steeds meer buien van zee het westen van het land in. Het kan soms even stevig doorplenzen en aan zee komt zelfs even een harde zuidwester te staan, kracht 7. Komende nacht trekken de buien verder het land in.

Zomerse temperaturen

Woensdag vallen er verspreid over het land buien, en met weinig zon wordt het maximaal 21 graden. Vanaf donderdag is de zon weer vaker te zien en blijft het, op een enkele bui na, droog. Ook wordt het warmer, met vanaf vrijdag weer zomerse temperaturen van 25 graden of meer. In de loop van het weekend neemt de kans op buien wel weer toe.