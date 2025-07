Vandaag echte zomerdag met hoge temperaturen, daarna komt regen weer

Het is maandag op de meeste plaatsen een prima zomerdag met vrij hoge temperaturen. De dag start op sommige plaatsen met nevel of mist, maar die gaat snel oplossen. Dan volgt er een mix van wolken en zon, en het wordt in de middag zo’n 23 tot 27 graden. De temperatuur kan in het oosten zelfs de 28 graden bereiken.

In het oosten kan echter wel een bui vallen, die in het zuidoosten ook gepaard kan gaan met een klap onweer. Ook in de rest van het land is er kans op lichte buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Later op de dag gaat de wind flink toenemen, vooral aan de kust.

Weer regen?

Dinsdag neemt de kans op buien toe, vooral later op de dag meer regen vanuit het westen. Woensdag trekt er een lagedrukgebied over het land met veel buien. Ook is het wat frisser met 20 à 21 graden. De Nijmeegse Vierdaagse gaat het ook zeker niet droog houden.

Vanaf donderdag en vrijdag wordt het allemaal weer stabieler met meer zon, droger en ook oplopende temperaturen. In het binnenland al snel 25 graden of iets meer.