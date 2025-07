Dit jaar fors meer zwemlocaties met slechte waterkwaliteit

Dit jaar zijn er meer plekken waar je op de kwaliteit van het zwemwater moet letten. In 2025 hebben 176 locaties minstens één keer een veiligheidswaarschuwing gekregen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 111, een stijging van bijna 60 procent. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van Zwemwater.nl.

Op dit moment is voor 124 buitenzwemlocaties een waarschuwing of negatief zwemadvies van kracht, een verdubbeling ten opzichte van een maand eerder. Op twee locaties is zwemmen verboden en enkele locaties worden verder onderzocht.

Wanneer het lekker weer is in Nederland, duiken we massaal het water in. Meestal gaat dat goed, maar ieder jaar verdrinken er zo’n zeventig mensen in Nederlandse wateren. Zelfs goede zwemmers zijn niet altijd opgewassen tegen de gevaren. In de onderstaande video leggen we uit hoe dat kan.

2:54 Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

Verslechteren bij warm weer

Het gaat om plassen, meren of andere recreatiewateren waar bijvoorbeeld blauwalg is gevonden of waar te veel bacteriën in het water zitten. De kwaliteit van zwemwater kan verslechteren als het lang warm weer is.

Op 825 andere plekken kunnen mensen wel veilig verkoeling zoeken bij het warme zomerweer. Daar kan zonder gezondheidsrisico's gezwommen worden.

ANP