Gezondheidsrisico's op tientallen zwemlocaties door slechte waterkwaliteit

Op tientallen zwemlocaties gelden momenteel gezondheidsrisico's vanwege de waterkwaliteit. Op 87 buitenzwemlocaties is momenteel een waarschuwing of negatief zwemadvies van kracht. Op twee locaties is zwemmen zelfs verboden.

Dat blijkt uit gegevens van Zwemwater.nl. Op dit moment krijgt 10 procent van de locaties geen positief advies. Eerder deze maand was dat nog 7 procent. Het gaat om plassen, meren of andere recreatiewateren waar bijvoorbeeld blauwalg is gevonden of waar te veel bacteriën in het water zitten. De kwaliteit van zwemwater kan verslechteren als het lang warm weer is.

PFAS

Op twee locaties geldt momenteel een zwemverbod. In het Nannewijd, een meer in de gemeente De Fryske Marren, is het onveilig vanwege bouwwerkzaamheden en de kans op maag- en darmklachten. Ook in een meertje op vakantiepark De Betteld in de gemeente Bronckhorst mag niet gezwommen worden, omdat daar te hoge concentraties PFAS zijn aangetroffen.

Op zo'n 850 andere plekken kunnen mensen wel veilig verkoeling zoeken bij het warme zomerweer. Daar kan zonder gezondheidsrisico's gezwommen worden. Op een aantal locaties wordt nog verder onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit.

Hieronder staat een overzicht van locaties waar een waarschuwing voor geldt. De actuele status van de zwemplekken vind je op Zwemwater.nl. Ook kun je hier lezen waarom een waarschuwing is afgegeven.

Gelderland Rietschoof, Aalst Het Blauwe Meer, Dinxperlo Tijningenplas familiestrand, Zaltbommel Tijningenplas jeugdstrand, Zaltbommel Spiegelwaal, Nijmegen Beldert Beach, Zoelen Bronsbergenmeer, Zutphen De Waaij, Westervoort Vakantiepark De Betteld, Zelhem - Verboden te zwemmen Zuid-Holland Kralinger Esch, Rotterdam Vrijenburgweg, Barendrecht Plas Krimpenerhout, Krimpen aan de Lek Oostvoornse Meer Zuidzijde, Oostvoorne Oostvoornse Meer Noordzijde, Oostvoorne Plassen Madestein, Zuidzijde, Den Haag Plassen Madestein, Noordzijde, Den Haag Krabbeplas Oostzijde, Vlaardingen Plas Wilhelminapark, Rijswijk Plas Elfhoeven, Gouda Nieuwkoopse Plassen Meijepark, Zuidhoek Zegerplas Speelvijver, Alphen aan den Rijn Utrecht Recreatiepark 't Kleine Zeetje, Bunschoten-Spakenburg Zwemlust, Nieuwersluis Noord-Holland Geestmerambacht Zwembaai 8, Broek op Langedijk Geestmerambacht Zwembaai 2, Langedijk Geestmerambacht, Zwembaai 4, Langedijk Veerplas Noordzijde, Haarlem De Fuut-Watersnip, Zaandam Jagersveld De Fuut, Zaandam Naaktrecreatie Spaarnwoude, Velsen Haarlemmermeerse Bos Zuidstrand, Hoofddorp Recreatieplas Toolenburg, Grote Strand, Hoofddorp Westeinderplassen, Vrouwentroost, Aalsmeer Recreatieplas Toolenburg Speelvijver, Hoofddorp Oosterplas Duinmeer, Bloemendaal 't Wed, Overveen Het Twiske Doesstrand, Oostzaan Dorregeest, Uitgeest 't Skarpet, Oude Niedorp 't Petje, Zijdewind Strand De Strook peuterbad Loosdrechtse plassen, Breukelen Groenstrand Ouderkerkerplas, Ouderkerk aan de Amstel Speelsloot (De Hoge Dijk), Abcoude Strand De Hoge Dijk, Abcoude Friesland Terherne, Terherne Delfstrahuizen, Delfstrahuizen Rohel, Rohel De Driesprong, Langelille Nannewiid, Oudehaske - Verboden te zwemmen Tsjûkemar Ulesprong, Sint Nicolaasga De Vleyen, Nes Berkenplas, Schiermonnikoog Zeeland Strandje Geersdijk, Geersdijk Strand Kortgene Paardekreek, Kortgene Strandje westbermweg Kortgene, Kortgene Wolphaartsdijk Schelphoek Badstrand, Wolphaartsdijk Grevelingendam Badstrand, Schouwen- Duiveland Noord-Brabant De Tureluur, Bergen op Zoom Smokkelstrand De Flaasbloem, Chaam Rauwbraken, Tilburg Rietplaat Badstrand, Drimmelen Noordergat van de Plomp Badstrand, Drimmelen Gat van de Kerksloot Badstrand, Drimmelen Aakvlaai Badstrand, Geertruidenberg Binnenschelde, Bergen op Zoom Hof van Capelle, Waalwijk Groningen Botjeszwembaai, Zuidbroek Hoornseplas zuid, Groningen Hoornseplas, Groningen Suyderoogh, Lauwersoog Reitdiep, Garnwerd Moekesgat, Ter Apel Ruitershorn, Muntendam Langebosch, Borgerswold Veendam Camping Wedderbergen, Wedde Kemperpark, Bellingwolde Flevoland RCN Strand, Zeewolde Beachstrand Eemhof, Zeewolde Dijkstrand, Urk Drenthe Grote Rietplas - Parelstrand, Emmen Kleine Rietplas, Emmen Grote Rietplas - Watersportstrand, Emmen, Grote Rietplas - Rietstrand, Emmen Overijssel Kolkbad Den Nul, Olst Summercamp Heino, Raalte Camping 'T Stepelerven, Haaksbergen Recreatiepark De Tolplas, Hoge Hexel Limburg Geen locaties waar een waarschuwing voor geldt.

