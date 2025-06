Kind bewusteloos uit Zoetermeerse Plas gehaald: gereanimeerd op strand

Een jonge zwemmer is zaterdagmiddag rond 17.30 uur bewusteloos uit het water gehaald op het strand aan de Aziëweg in Zoetermeer. Dat meldt Regio15. Volgens omstanders lag het kind mogelijk wel tien minuten onder water. Over de leeftijd is nog niets bekendgemaakt maar een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een "redelijk jong kind gaat.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het kind zou tijdens het zwemmen onwel zijn geworden of op een andere manier in de problemen zijn geraakt. Dankzij snel ingrijpen van aanwezige strandbezoekers werd het kind uit het water gehaald en direct gereanimeerd.

Traumahelikopter

De hulpdiensten kwamen massaal in actie. De reddingsbrigade was als eerste ter plaatse, waarna ook meerdere ambulances en politie-eenheden het gebied bereikten. Het strand werd volledig ontruimd om een traumahelikopter veilig te laten landen.

In de onderstaande video laat Fabian Kooij, arts bij het Mobiel Medisch Team (MMT), zien wat er allemaal in een traumahelikopter zit en legt hij uit waarom hun aanwezigheid van levensbelang is:

1:32 Wat zit er allemaal in een traumahelikopter?

Een arts van het Mobiel Medisch Team (MMT) verleende eerste hulp op het strand en reed daarna mee in de ambulance die het kind met spoed naar het ziekenhuis bracht. De traumahelikopter vloog vervolgens door naar Rotterdam om de arts daar weer op te halen.

De toestand van het kind is op dit moment nog onbekend.