Opnieuw zomers weer op komst: zaterdag wordt het puffen in het zuiden

De Nijmeegse Vierdaagse krijgt woensdag nog een paar buien te verduren, maar in de loop van de middag knapt het weer vanuit het westen op. Dat zegt onze meteoroloog Robert de Vries. "De zon krijgt van tijd tot tijd de ruimte en het wordt 20 tot 22 graden." De wind is matig, maar aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig door met windkracht 5 tot 6.

In de avond klaart het langzaam verder op, al kan in het noordoosten nog een enkele bui vallen. In het binnenland koelt het af tot zo'n 11 à 12 graden, aan zee blijft het wat zachter met 15 graden. Donderdag belooft voor veel plaatsen een droge dag te worden, met geregeld zon. Alleen in het noordoosten blijft het wat bewolkter. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.

Hoe warm wordt het in het weekend?

Volgens De Vries wordt het vrijdag én zaterdag op grote schaal zomers warm. "De warmste dag is zaterdag. In het zuiden stijgt het kwik dan naar bijna 30 graden." In de tweede helft van zaterdag kunnen er wel regen- of onweersbuien ontstaan.

Na het warme weekend wordt het wat minder heet. De temperatuur daalt langzaam naar zo’n 23 graden. Het weerbeeld blijft wisselvallig, met af en toe buien maar ook ruimte voor de zon.