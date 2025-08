Augustus begint wisselvallig, maar zomer is er weer vanaf volgende week

Het is alweer augustus, maar het stabiele warme zomerweer lijkt even compleet zoek in Nederland. Toch is er goed nieuws want vanaf de tweede helft van volgende week wordt het droog en met geregeld zon wordt het dan ook weer zomers warm, meldt Hart van Nederland-meteoroloog Dennis Wilt.

Vrijdag is het ronduit fris. Normaal wordt het gemiddeld ruim 23 graden, daar blijven we ook vrijdagmiddag enkele graden onder zitten. Zowel vrijdagochtend als vrijdagmiddag overheerst de bewolking en vallen verspreid over het land enkele buien.

Onweer?

Vrijdagmiddag kan het lokaal zelfs ook gaan onweren. Er waait daarbij ook een vrij stevige noordwestenwind, aan zee soms zelfs krachtig een windkracht 6. Hiermee wordt frisse lucht vanaf de Noordzee ons land binnen geblazen waardoor de temperatuur blijft steken rond 20 graden.

Het weekend begint niet veel beter. Zaterdag zijn er ook veel wolken en vallen nog steeds verspreid over het land buien, al lijkt het in de loop van de ochtend vanuit het westen wel droger te worden. In het noorden valt ook ’s middags nog wat regen. Met een stevige noordwester is het ronduit fris voor de tijd van het jaar, rond 19 graden.

Vanaf woensdag kentering

Zondag begint zonnig, maar in de loop van de dag meer wolken en ’s middags vanuit het westen regen. Met een in de loop van de dag aantrekkende zuidwestenwind wel weer een paar graden warmer.

Begin volgende week houdt de wisselvalligheid nog even aan met vooral dinsdag een harde westelijke wind. Vanaf woensdag is de dan de kentering en wordt het later in de week volop zomer met veel zon en maxima rond 25 graden.