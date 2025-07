KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien in Zeeland, 'hagelstenen tot 2 cm'

In Zeeland moeten inwoners donderdagavond rekening houden met flinke onweersbuien. Het KNMI heeft voor de hele provincie code geel afgegeven. Vooral in het zuiden wordt het pittig, daar kunnen de buien voor overlast zorgen.

Volgens het weerinstituut is er kans op plaatselijk 30 millimeter regen in een uur tijd. De buien trekken snel voorbij, maar kunnen in korte tijd veel schade aanrichten. Ook is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot.

Zijn weerwaarschuwingen niet een beetje overdreven? We zochten het voor je uit:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Het KNMI waarschuwt dat deze buien kunnen leiden tot wateroverlast, vooral in lager gelegen gebieden of waar het riool de hoeveelheid water niet aankan.

De buien blijven niet lang hangen, ze trekken binnen een tot twee uur weer de provincie uit.