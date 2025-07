40 graden en kans op overstromingen: dit wordt het weer op Europese vakantiebestemmingen

Ga je op vakantie deze week? Dit zijn de weersverwachtingen van de Europese vakantiebestemmingen.

De weersverwachtingen op de bekende vakantiebestemmingen binnen Europa verschillen flink. Vooral het temperatuurverschil tussen het noorden en zuiden van ons continent is groot en op meerdere plekken is kans op regen en onweer.

In Spanje neemt de hitte naar verwachting toe. Deze week is het in Madrid 35 graden, maar dat kan volgende week oplopen naar 40. In het noorden kan er deze week aan de Spaanse kust nog een bui ontstaan, maar in de nieuwe week wordt het overwegend droog. De Portugese kust is overwegend zonnig.

Het weer is wisselvalliger in Italië. In het noorden en midden kan op donderdag en vooral vrijdag regen vallen. Na het weekend neemt de regen af en is er ruimte voor de zon. Later volgende week loopt de temperatuur in heel Italië op naar 33 graden. In Griekenland vallen op donderdag nog buien in het binnenland en is het maximaal 35 graden. Vanaf volgende week blijft het overwegend droog.

Kans op overstromingen

In Zweden, Noorwegen en Denemarken is het kouder met ongeveer 20 graden en valt veel regen. Hierdoor is er kans op lokale overstromingen. In Finland is het ongewoon warm, op donderdag is het 30 graden. In de loop van de dag wordt de hitte verdreven door regen- en onweersbuien.

Op donderdag is het in Frankrijk buiig. Een dag later wordt veel regen verwacht in het noordoosten en rond de Alpen. Daarna loopt de temperatuur op naar 30 graden en is het vanaf zondag overwegend droog. In de loop van de week geldt dat ook voor het noorden. In Duitsland is het deze week nog nat, maar neemt volgende week de kans op droger en warmer weer toe.

