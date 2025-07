Wisselvallig weer houdt aan: volgende week mogelijk zomerse omslag

Net als de afgelopen dagen wordt het de komende dagen wisselvallig weer. Als je veel onderweg bent is een paraplu geen overbodige luxe. Maar tussen de korte en soms felle buien door zijn er ook periode waarin de zon het voor het zeggen heeft.

De donderdag start op sommige plekken nat. In het zuidoosten van het land valt een bui en het noordoosten van Groningen krijgt met wat regen te maken. Elders blijft het in de ochtend vrijwel droog. Er trekken wel wolkenvelden over, maar zo nu en dan breekt ook de zon door. De temperaturen liggen in de ochtend tussen de 17 en 20 graden.

In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Op meerdere plekken kunnen wat buien vallen, al is het niet overal raak. In het zuiden van het land wordt het wat warmer met maximaal 23 graden. Langs de Wadden waait het stevig, met een windkracht 5.

Donderdagavond en vannacht blijven er wolkenvelden hangen. Op sommige plekken komt een bui voorbij, maar het klaart ook af en toe op. In het binnenland koelt het af tot een graad of 12 à 13. Aan de kust blijft het iets zachter met 15 tot 16 graden. De wind is landinwaarts matig, aan zee blijft het stevig waaien.

Wisselvallig weekend

Vrijdag blijft het wisselvallig. Er vallen verspreid over het land buien en in het oosten is zelfs onweer mogelijk. Toch is er tussen de buien door ook zon te zien. De temperatuur stijgt dan naar zo’n 21 graden. De wind komt stevig uit het westen tot noordwesten. Vooral langs de westkust is het goed te merken met windkracht 6.

Ook in het weekend blijft het weer onrustig. Er vallen af en toe buien, maar de zon laat zich geregeld zien. De temperaturen lopen op tot boven de 20 graden. Echt stabiel wordt het nog niet.

Zomer laat zich mogelijk zien volgende week

Vanaf volgende week woensdag lijkt het weer om te slaan. Het wordt dan zonniger, vrijwel droog en de temperaturen kunnen oplopen tot zomerse waarden van 25 graden.