ANWB waarschuwt voor zwarte zaterdag: chaos verwacht op deze snelwegen

De ANWB verwacht zaterdag "uitzonderlijke verkeersdrukte" op de Europese wegen. Vertrekkende en terugkerende vakantiegangers zorgen dan voor overvolle routes van en naar populaire vakantiebestemmingen, waarschuwt de verkeersinformatiedienst.

In Frankrijk geldt 2 augustus dit jaar als zwarte zaterdag, omdat op die dag vooral veel inwoners van de regio Parijs op vakantie gaan en de stad verlaten. De grootste drukte wordt verwacht op de A7 tussen Lyon en Orange, onderdeel van de Autoroute du Soleil.

Ook op de aansluitende A9 richting de Spaanse grens zullen automobilisten vertraging oplopen, verwacht de ANWB. Hetzelfde geldt voor de A10 richting Bordeaux en de kustplaatsen in het zuidwesten. Tussen 08.00 en 14.00 uur is de kans op files op de Franse wegen het grootst.

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

In Duitsland begint dit weekend in een aantal deelstaten de zomervakantie. Veel vakantiegangers trekken richting Italië en Kroatië, terwijl tegelijkertijd veel reizigers juist terugkeren naar het noorden, aldus de ANWB. "Deze combinatie, samen met meer dan 1200 wegwerkzaamheden, veroorzaakt aanzienlijke vertraging." Vooral rond grote steden als Hamburg, Frankfurt en Neurenberg, en op de A8 richting Salzburg worden lange files verwacht.

Vakantiegangers lopen in Oostenrijk en Zwitserland vooral vertraging op bij tunnels. In Oostenrijk gaat het onder meer om de Tauerntunnel en de Karawankentunnel. In Zwitserland kan de wachttijd bij de Gotthardtunnel in beide richtingen oplopen tot ruim twee uur. In Italië loopt het verkeer vooral vast op routes naar de kust en de meren.

Tussen 4 en 10 augustus moeten automobilisten bovendien rekening houden met extra verkeerscontroles in Europa. In meerdere Europese landen worden in die periode zogeheten flitsmarathons gehouden.

ANP