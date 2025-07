Zomers warm dit weekend: dit weer kun je verwachten

Dit weekend wordt het warm met temperaturen tussen 22 en 28 graden. Welke temperaturen je kunt verwachten en wat het dagelijkse weerbericht is, lees je hieronder.

Vrijdag

Regen valt er vrijdag niet. Vanaf de middag lopen de temperaturen flink op: in het midden en zuiden stijgt het kwik naar zo’n 25 tot 26 graden. Er waait een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4. In de avond en nacht trekken er opnieuw wat wolkenvelden over het land, maar ook dan blijft het grotendeels droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 15 graden.

Zaterdag

Zaterdag wordt een mooie zomerdag. Er is veel zon, het blijft droog en het wordt nog warmer dan vrijdag. In het noorden wordt het 22 tot 25 graden, maar in de rest van het land stijgt het kwik naar 26 tot 28 graden. De wind komt nog altijd uit het noorden en is matig, langs de Wadden soms vrij krachtig.

Het blijft niet helemaal droog. Lokaal is een enkele bui mogelijk, meldt Weeronline.

Zondag

De temperaturen op zondag liggen iets lager, maar in het binnenland is het op veel plaatsen nog zomers warm. Het blijft lang aangenaam, maar uit het oosten neemt de kans op een enkele bui toe. In het binnenland wordt het gewoon weer 25 graden. Er is wel meer bewolking en gedurende de dag ontstaan enkele buien.

Volgende week wisselvallig

Na het weekend verandert het weerbeeld een beetje. De zon blijft terugkomen, maar er komen ook buien tussendoor. Echt fris wordt het niet: de middagtemperaturen liggen tussen de 23 en 25 graden, met in het zuiden soms nog net wat meer.