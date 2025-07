Zomerweer zet door: warm weekend op komst met kans op bui

Het belooft een zomers weekend te worden in Nederland. Vrijdag en zaterdag is het op veel plekken goed weer om een terrasje te pakken of te gaan zwemmen. Wel kunnen we aan het eind van de week een paar verkoelende buien verwachten en die wisselvalligheid zien we volgende week ook weer terug.

Vrijdag begint nog wat grijzig met wolkenvelden, vooral in het zuidwesten kan in de ochtend een bui vallen. Maar in de loop van de middag klaart het op en krijgen vooral de kustregio’s en de Wadden flink wat zon.

In het binnenland verschijnen stapelwolken, maar regen valt er niet. De temperaturen lopen dan al flink op: in het midden en zuiden stijgt het kwik naar zo’n 25 tot 26 graden. Er waait een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4.

In de avond en nacht trekken er opnieuw wat wolkenvelden over het land, maar ook dan blijft het grotendeels droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 15 graden.

Veel zon dit weekend

Zaterdag wordt een mooie zomerdag. Er is veel zon, het blijft droog en het wordt nog warmer dan vrijdag. In het noorden wordt het 22 tot 25 graden, maar in de rest van het land stijgt het kwik naar 26 tot 28 graden. De wind komt nog altijd uit het noorden en is matig, langs de Wadden soms vrij krachtig.

Zondag blijft het lang aangenaam, maar uit het oosten neemt de kans op een enkele bui toe. Toch blijft het warm: in het binnenland wordt het gewoon weer 25 graden. De zon laat zich regelmatig zien, al is het niet helemaal onbewolkt.

Volgende week wisselvallig

Na het weekend verandert het weerbeeld een beetje. De zon blijft terugkomen, maar er komen ook buien tussendoor. Echt fris wordt het niet: de middagtemperaturen liggen tussen de 23 en 25 graden, met in het zuiden soms nog net wat meer.