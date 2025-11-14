Weerbericht: koude intocht voor de Sint op Texel

Zaterdag komt de Sint met zijn pieten aan op onder andere Texel. Het wordt een koude dag, de temperatuur ligt rond een graad of 7 met een krachtige wind. Het wordt dus bibberen langs de kade, want door deze combinatie ligt de gevoelstemperatuur laag. Het zal bewolkt zijn met een beetje regen. Toch zien we een opwarmende trend door de jaren heen tijdens de intocht.

De winterjas, sjaal en handschoenen kunnen weer uit de kast gehaald worden, want het is koud tijdens de intocht op Texel. Een stevige wind, geen zon en slechts een graad of 7 op de thermometer laat het behoorlijk koud aanvoelen. Het is wel een groot verschil met het zuiden van het land, want daar staat er een zwakke wind uit het oosten en zit men nog in de zachte lucht. In Zuid-Limburg kan het nog 15 of 16 graden worden.

Opwarming

Ondanks de koude intocht die zaterdag wordt verwacht zien we dat het steeds vaker warmer is in deze tijd van het jaar. November warmt snel op en dat kun je ook zien bij het weer tijdens de intochten door de jaren heen. De gemiddelde temperatuur lag in de vorige eeuw in De Bilt nog rond de 8,0 graden. In deze eeuw is dat al 10,4 graden. Het warmst werd het in Oost-Maarland, daar werd het 19,8 graden tijdens de intocht in 1995.

Vorige eeuw kwam het nog tot ijsdagen

In de vorige eeuw kwam het vaak nog tot koud weer en zelfs ijsdagen. In 1965 en 1968 kwam het kwik in De Bilt de hele dag niet boven het vriespunt. In 1971 werd het zelfs -8,4 graden. Deze eeuw was de koudste intocht in 2005. Toen begonnen we de dag met lichte vorst en werd het overdag 5 graden. Sneeuw tijdens de intocht kunnen we haast niet meer voorstellen, maar in de vorige eeuw gebeurde dat nog geregeld. In 1965 sneeuwde het vanaf de intocht ongeveer 7 uur lang achter elkaar. In het noorden werd 22 centimeter gemeten.

Regen is niet ongewoon tijdens de intocht. Wist je dat in de vorige eeuw op 77 procent van de dagen dat er een intocht was in De Bilt neerslag viel. Tijdens deze eeuw is dat wel iets gezakt, maar ook nog rond de 70 procent. Daarmee is de paraplu op dit soort dagen geen overbodige luxe.