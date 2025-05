Wisselvallige week voor de boeg, maar Hemelvaartsweekend maakt alles weer goed

Het belooft een wisselvallige week te worden met veel wind en regen. Dinsdag is een onstuimige dag, maar aan het eind van de week wordt het weer een stuk aangenamer, aldus weervrouw Laura Osinga.

De dag begint dinsdag regenachtig, maar gedurende de dag klaart het op. In het noordwesten zal dan ook de zon tevoorschijn komen. Later in de middag gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen en in de avond kan er zelfs wel 20 tot 30 millimeter regen vallen. Met name in de ochtend zal er veel wind zijn. Overdag neemt deze af, maar in de loop van de avond keren de zware windstoten weer terug. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden.

Woensdag begint bewolkt met flink wat buien en wind. In de middag wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon flink door. Het knapt dan mooi op, en ook de wind neemt dan af. Ook dan wordt het 16 tot 19 graden.

Hemelvaartsweekend

Op Hemelvaartsdag wordt het vrij bewolkt en valt er vooral in het noorden en noordwesten regen. Vrijdag kan er in de ochtend in het noordoosten nog een bui overtrekken, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt een stuk warmer met 17 graden op de Wadden, 21 graden in Utrecht en lokaal 24 graden in het zuiden.

In het Hemelvaartsweekend kunnen we ons opmaken voor aangenamer weer. Er is zaterdag flink wat ruimte voor de zon en het wordt aangenaam warm met temperaturen tussen 20 en 25 graden. Ook zondag is het warm, maar na een droge start met zon stijgt in de loop van de dag de kans op regen en onweersbuien en deze brengen daarna verkoeling.