Zomers weer na wisselvallige dagen: tot 26 graden dit Hemelvaartweekend

Donderdag begint voor veel mensen het lange hemelvaartsweekend. Na een natte Hemelvaartsdag krijgen we vanaf vrijdag tijdelijk te maken met een hogedrukgebied. Het wordt droger en zonniger, en de temperatuur loopt flink op. Zaterdag kan het regionaal zelfs zomers warm worden. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne is het vanaf donderdagmiddag dan ook prima campingweer.

De komende dagen blijft het nog wisselvallig, met een komen en gaan van storingen. Die zorgen voor periodes met regen, maar ook voor droge momenten met soms flink wat zon. Met zo’n 19 graden is het niet koud, maar de zuidwestenwind maakt het vooral aan zee onaangenaam, met windkracht 7 en ook landinwaarts stevige windvlagen.

Donderdag: nat en winderig

Op Hemelvaartsdag moeten dauwtrappers rekening houden met regen. In de ochtend is het bewolkt en valt er vooral in het noordwesten neerslag. In de middag trekken de buien naar het oosten en klaart het vanuit het westen op, met later ook wat zon. De temperatuur stijgt van circa 10 graden in de vroege ochtend naar ongeveer 18 graden in de middag. De wind is eerst nog rustig, maar neemt later op de dag toe tot windkracht 4-5 in het binnenland en 6-7 aan de kust, met flinke windstoten. Fietsers moeten dus rekening houden met stevige tegenwind.

Wie gaat kamperen, doet er goed aan om later op donderdag te vertrekken, wanneer het grotendeels droog is. De wind blijft echter stevig, ook in de avond en nacht, en neemt pas vrijdag overdag af.

Hogedrukgebied zorgt voor zonnig weer

Vrijdag trekt een hogedrukgebied vanuit Frankrijk het land binnen. In de ochtend waait het nog stevig en kan er in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag wordt het overal zonniger en droog. De wind neemt af en de temperatuur stijgt naar zo’n 17 graden in het noorden, 20 in het midden en 22 in het zuiden.

Zaterdag ligt het hogedrukgebied boven Nederland of Duitsland. Er staat weinig wind, de zon schijnt volop en het blijft waarschijnlijk droog. Warme lucht uit Frankrijk zorgt ervoor dat de temperatuur oploopt tot 22 graden in het noorden, 24 in het midden en zelfs 26 graden in het zuiden. Let op: de zonkracht bereikt UV-index 6 tot 7, de hoogste van dit jaar tot nu toe. Zonder bescherming kun je binnen 15 tot 20 minuten verbranden.

Buien weer in zicht

Helaas kunnen vakantiegangers niet lang genieten van het mooie weer. Het hogedrukgebied trekt snel weg en vanaf zondag zijn we weer onder invloed van lagedrukgebieden.

In de nacht naar zondag trekt een koufront over het land, wat gepaard gaat met enkele regen- en onweersbuien. Overdag schijnt de zon regelmatig, maar blijven er ook enkele buien overtrekken. De wind draait naar west en neemt toe, waardoor het iets minder warm wordt dan zaterdag. Toch blijft het met temperaturen tussen 20 en 24 graden van noord naar zuid zeker aangenaam.

De maand juni begint wisselvallig. De temperatuur zakt iets terug naar waarden tussen 18 en 22 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.