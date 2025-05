Wisselvallige week qua weer: wolken, wind, warmte en wat regen

We krijgen een typische lenteweek, met zonnige en regenachtige momenten. De komende dagen wisselen buien en opklaringen elkaar af. Komend weekend krijgen we een omslag en loopt de temperatuur weer op, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Deze maandag wint de zon de eerste slag. De wolkenvelden trekken naar Duitsland weg en de rest van de ochtend is er veel zon. In het binnenland ontstaan wel stapelwolken en vooral in het oosten en zuidoosten is er nog een kans op een enkele bui.

In de loop van de middag verdwijnen de meeste buitjes en wordt het vrij zonnig. Er waait wel een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 en aan zee windkracht 6. Het wordt 17 graden op de Wadden tot plaatselijk 21 graden in Limburg.

In de avond is het droog, maar 's nachts neemt in het westen de bewolking weer toe en gaat het regenen. De wind trekt flink. Aan zee kan de windkracht oplopen tot 7, met kans op zware windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt niet kouder dan 10 tot 14 graden.

Onstuimige dinsdag

Dinsdagochtend start met veel wind uit het zuidwesten, er waait een windkracht 5 tot 7 en mogelijk eventjes windkracht 8 langs de westkust, met daar nog steeds zware windstoten. Overdag neemt de wind eerst wat af, om dinsdagavond weer flink aan te trekken met opnieuw zware windstoten op de westelijke stranden. Een onstuimige dag dus.

Het is overwegend bewolkt en verspreid over de dag valt er wat regen. In de ochtend schijnt in het oosten nog even de zon, in de middag juist in het noorden van het land. In de avond raakt het bewolkt en gaat het hard regenen. Er kan dan plaatselijk 20 à 30 mm regen vallen. Het wordt dinsdag 16 tot 19 graden.

Later in de week

Woensdag begint bewolkt met flink wat buien en wind. In de middag wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon flink door. Het knapt dan mooi op, ook de wind neemt dan af. Het wordt woensdag 16 tot 19 graden.

Donderdag, Hemelvaartsdag, is er vrij veel bewolking en valt vooral in het noorden en noordwesten regen. Nog steeds staat er veel wind uit het zuidwesten en het wordt 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Niet heel goed weer dus voor de dauwtrappers onder ons.

Vrijdag start met buien in de ochtend, in de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog en breekt de zon flink door en neemt de wind af. In het noordoosten komen de meeste buien voor, in het zuidwesten blijft het droog en is het prima lenteweer. Het wordt een stuk warmer met 17 graden op de Wadden, 21 graden in Utrecht en lokaal 24 graden in het zuiden.

Temperatuur omhoog

In het weekend hebben we op zaterdag een hogedrukgebied boven ons hoofd. Daardoor staat er weinig wind en is er flink wat ruimte voor de zon. Het wordt aangenaam warm met maxima tussen 20 en 25 graden, waarbij de hoogste waarden weer in het zuiden gemeten zullen worden.

Ook zondag is het warm. Maar na een droge start met zon stijgt in de loop van de dag de kans op regen en onweersbuien, wat zorgt voor wat verkoeling.