Temperatuur volgende week weer naar beneden, kans op nachtvorst

Weerbericht

Vandaag, 08:14

Nadat woensdag nog een record sneuvelde, namelijk dat van warmste 5 november sinds de metingen begonnen, zet het relatief zachte herfstweer donderdag gewoon door. De zon krijgt volop de ruimte en daardoor blijft het aangenaam warm in het hele land. De temperatuur loopt gemiddeld op tot zo'n 15 graden, met uitschieters tot 17 graden in Limburg. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

In de avond koelt het snel af. De minima liggen rond de 7 graden en lokaal kan mist ontstaan.

Komende dagen

Ook in de rest van de week blijft het mild. Vrijdag begint met grijs weer, maar later breekt de zon door. Doordat de wind grotendeels wegblijft, voelt het opnieuw aangenaam aan. In het weekend krijgt de zon meer concurrentie van wolken. Op zondag is er kans op een enkele bui, al blijft het overwegend zacht.

Volgende week zakt de temperatuur wat verder. Als de nachten helder blijven, is er zelfs kans op nachtvorst.

Door Redactie Hart van Nederland

