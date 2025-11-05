Terug

Officieel de warmste 5 november sinds het begin van de metingen

Vandaag, 13:53

In De Bilt werd het woensdag rond 12.40 uur 18,0 graden. Daarmee is het officieel de warmste 5 november sinds het begin van de metingen, meldt weerman Robert de Vries. Het oude record stamde uit 1994. Toen werd het 17,5 graden. Landelijk is het echter niet de warmste 5 november ooit, want in 1994 steeg het kwik in Oost-Maarland tot maar liefst 20,9 graden.

Op meerdere plekken in het zuiden en oosten van het land is de temperatuur inmiddels boven de 18 graden uitgekomen. Mogelijk dat het in de komende uren nog ergens 19 graden wordt.

Meerdere factoren spelen mee

Door een lagedrukgebied nabij Spanje hebben wij te maken met een zuidelijke stroming. Spanje zelf kampt juist met wisselvallig weer. Tijdens de regenval daar komt extra warmte vrij in de atmosfeer door condensatie. Misschien herinner je het je nog wel van vroeger op school: bij condensatie komt warmte vrij, terwijl bij verdamping de lucht juist afkoelt. Ook de zon zorgt bij ons in Nederland voor extra opwarming.

Het is dus een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat het zo zacht is in deze tijd van het jaar: een stevige zuidelijke stroming, extra warmte in de lucht door condensatie bij neerslag in Spanje én zonneschijn bij ons.

Dit weekend koeler

Voorlopig blijven de temperaturen nog ruim boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In het weekend gaan de scherpste kantjes er wel af: het kwik daalt enkele graden en er komt meer bewolking.

Door Redactie Hart van Nederland

