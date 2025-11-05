Terug

Zacht novemberweer houdt aan met lokaal 18 graden

Weerbericht

Vandaag, 06:39 - Update: 3 uur geleden

De komende dagen kunnen we nog even genieten van opvallend zacht novemberweer. Het blijft grotendeels droog, met temperaturen tot zo'n 18 graden. Pas in het weekend koelt het wat af en kan er lokaal een beetje regen vallen.

Woensdagochtend trekken hoge wolkenvelden over het land. In de middag breekt de zon af en toe door, al blijft er ook dan sluierbewolking aanwezig. De temperatuur loopt op naar 16 tot 18 graden, zeer zacht voor begin november. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Zachte nacht en opnieuw droog morgen

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag wisselen opklaringen en hoge bewolking elkaar af. De temperatuur daalt naar 6 tot 11 graden, met de laagste waarden in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het zacht. De zuidoostenwind is zwak tot matig.

Donderdag blijft het droog met van tijd tot tijd zon tussen de wolken door. De middagtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden, nog altijd mild voor de tijd van het jaar.

Weekend wat frisser, kans op motregen

Vrijdag is er veel ruimte voor de zon en wordt het nog eens rond 17 graden. In het weekend neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar 13 à 14 graden. Vooral zondag kan er wat lichte (mot)regen vallen.

Volgende week gaat het kwik geleidelijk verder omlaag naar 11 à 12 graden, normaal voor november. Er wordt weinig regen verwacht, maar de zon laat zich maar beperkt zien.

Door Redactie Hart van Nederland

