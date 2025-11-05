18 graden in november? Dit is waarom het zó zacht is

Weerbericht
Vandaag, 09:37
De winterjas kan de komende dagen thuisblijven, want het is behoorlijk zacht in ons land. De temperaturen liggen ver boven het gemiddelde en dat blijft de komende dagen ook zo. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Dit heeft onder andere te maken met de regen boven Spanje, al spelen er meer factoren mee.
Door een lagedrukgebied heeft Spanje te maken met regenachtig weer. Wanneer het daar regent, komt extra warmte vrij in de atmosfeer doordat waterdamp condenseert tot druppels. Misschien herinner je het je nog van natuurkunde: bij condensatie komt warmte vrij, terwijl bij verdamping juist warmte wordt opgenomen en de lucht afkoelt.
Naast de regen in Spanje hebben we ook te maken met een zuidelijke stroming vanuit dat land. Die wordt veroorzaakt door het lagedrukgebied daar. Als vervolgens de zon ook nog doorbreekt in Nederland, kunnen de temperaturen oplopen tot zo'n 18 graden. Pas in het weekend koelt het wat af en kan er lokaal een beetje regen vallen.
Tijdens de eerste tien dagen van november is het in het verleden weleens nóg warmer geweest. Zo steeg het kwik op 1 november 2014 in het Limburgse Ell naar 22,0 graden, en in Maastricht werd het 21,4 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in november. Ook later in de maand is het weleens 20 graden geweest: op 12 november 1926 noteerde Sittard 20,0 graden.
Zeldzaam zijn de temperaturen van de komende dagen dus niet, maar met normaal zo'n 12 graden op de thermometer leven we duidelijk boven onze stand.
Nog nooit eerder is de maximumtemperatuur in De Bilt zo lang achtereen in de dubbele cijfers gebleven, meldt Weeronline. De maximumtemperatuur is daar sinds 17 maart, dus 234 dagen op rij, niet lager geweest dan 10 graden.
Dat zulke lange reeksen met milde dagen tegenwoordig vaker voorkomen, komt volgens Weeronline door de opwarming van het klimaat.
